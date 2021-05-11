شكرا لقرائتكم خبر توفير عربات مجانية للمعتمرين المحتاجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين، كما وفرت ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

وجهزت إدارة خدمات التنقل أكثر من 8000 عربة منها 5000 عربة عادية، و3000 عربة كهربائية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى، لكي يؤدي قاصدو بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.

فيما عمدت الإدارة إلى تعقيم وتطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم حرصا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان.

وهيأت لهذه الأعمال 180 موظفا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل مقسمين إلى عدة فرق يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، كما تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل، لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح.