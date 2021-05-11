تميز الكادر النسائي في مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911

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ومن القطاعات التي عملت فيها المرأة السعودية، مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والتي انضمت إليها لتسهم في المشاركة في مسيرة النجاح والعطاء، وتحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، من خلال استقبال البلاغات الأمنية والخدمية وتمريرها للجهات المختصة، وذلك بحسب ما ذكره متحدث مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله بغدادي للصحيفة.
وأضاف المقدم بغدادي أن المركز استقطب كوادر نسائية مؤهلة تعليميا، وحصلن خلال فترة تدريبهن وعملهن في المركز على خبرات مميزة، ويتمتعن بإمكانات عالية، وأثبتن جدارتهن وفق مقاييس ومعايير متخصصة بقياس المهارات والعلوم الأمنية والأنظمة التقنية الخاصة بنظام إدارة ومعالجة البلاغات، ووفق مؤشرات أداء تضمن توحيد الأداء وسرعة الاستجابة مع الدقة في أداء المهام.
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