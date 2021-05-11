«وقاية» تحدث البروتوكولات الاحترازية للقادمين من الخارج

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وأوضحت «وقاية» في بيانها أمس، أنه وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونظرا للمتغيرات المتعلقة بالوباء على الصعيد العالمي، فسوف يتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة.
ودعت جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، أو لم يمض عليهم 14 يوما من استكمال تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة، اتباع الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المطبقة، والالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي للمدة المعتمدة (7 أيام)، مع إجراء فحص (PCR) لفيروس (كوفيد-19) في اليوم الأول واليوم السابع من الوصول، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأمين صحي ساري المفعول لتغطية مخاطر الفيروس في المملكة قبل القدوم، وذلك للفئات الموضحة في «البروتوكول» الصحي الخاص بذلك، والمنشور على الموقع الالكتروني لـ»وقاية»، ويستثنى من ذلك القادمون من الخارج من المقيمين في المملكة الذين تظهر حالتهم «محصن» في تطبيق توكلنا.
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