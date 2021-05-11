3 جامعات تجري تجارب مخبرية على نبتة لعلاج كورونا

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وذلك بحسب الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز واستشاري التشخيص الجزيئي الدكتور هاني الحضرمي.
وأكد الحضرمي أنه حصل على دعم من وزارة الصحة لإجراء الدراسة بعد أن فاز بحثه من بين 50 بحثا آخر دخلت المنافسة، وأن فكرة البحث كانت قائمة على إيجاد علاج لمرض كوفيد 19 يتكون من مواد طبيعية وليست كيميائية بحيث يمكنه القضاء على الفيروس بفاعلية، وتم في الدراسة مسح ودراسة نحو 300 مركب، باستخدام معايرة حاسوبية في المرحلة الأولى بحيث يظهر الحاسوب أي المركبات الطبيعية التي يمكنها القضاء على الفيروس بحيث تعطل البروتينات الحيوية فيه، وفي المرحلة الثانية عزل الفيروس بشكل حي من مصاب بفيروس كورونا، ووضع العلاج بتركيز 10 ميكروجرام/مل (كمية ضئيلة) على تركيز عال من الفيروس فتمكن من القضاء على 74.4% منه، بعد إجراء اختبار PCR فوجد أن تركيز الفيروس انخفض بشكل كبير جدا.
وشدد على أن العلاج حقق الشروط الخمسة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي تؤهله للانتقال من التجارب المخبرية للتجارب على الحيوانات ومن ثم التجارب على البشر، والشروط هي، ذائبية المركب عالية، سريع الامتصاص في الجسم، غير سام، مستقر في الجسم ولا يتفكك، ويتميز بالقطبية المطلوبة للعلاجات الفيروسية.
وأوضح الحضرمي أنه لمجرد ظهور نتائج الدراسة تقدم بطلب تسجيل في مكتب براءات الاختراع الأمريكي وحصل على رقم تسجيل ويتوقع الحصول على شهادة براءة الاختراع خلال فترة قصيرة ونشرت الدراسة في مجلة علمية عالمية عالية الأثر وذات تقييم ممتاز، ويأمل بعدها إيجاد جهة تتكفل بدعمه لاستكمال التجارب الحيوانية والسريرية على العلاج المبتكر.
الجامعات الثلاث المشتركة في الدراسة:
- جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وقاد الفريق البحثي فيها الدكتور هاني الحضرمي
- جامعة النهضة بمصر
- جامعة West Of Scotland
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