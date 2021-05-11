تسجيل 986 إصابة بكورونا وشفاء 1076 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 1076 حالة، و13 وفاة، إضافة إلى 9469 حالة نشطة، منها 1341 حالة حرجة. وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.





إجمالي الإصابات 427,370



إجمالي الوفيات 7085



حالات التعافي 410,816



الفحوص المخبرية 70,822



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