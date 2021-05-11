«الطيران المدني» تعلن إجراءات جديدة لدخول القادمين إلى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة، مشيرة عبر تعميم وجهته أمس إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة إلى بدء العمل بهذه الإجراءات ابتداء من الخميس 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021، وذلك إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يعلق القدوم منها.

وألزمت الهيئة الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة 7 أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنين والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها؛ على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا (COVID 19).

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا PCR) لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، فيما يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.