ضبط مخالفين لنقل الرمال وجرف التربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة ينقلون الرمال ويجرفون التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين و3 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.