شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات تفاعلية لـ«الأمن الفكري» في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام برامجها لشهر رمضان المبارك التي تعنى بإثراء تجربة القاصد والزائر العلمية والفكرية والثقافية، عبر عدد من المبادرات والبرامج ومن أهمها الشاشات التفاعلية الموزعة في جنبات بيت الله الحرام.

وبين مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام علي النافعي، أن هذه الشاشات تحوي على إصدارات الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال، ويمكن للمعتمرين والقاصدين الاستفادة من هذه الإصدارات من خلال نظام (الباركود) حيث يتمكن المستفيد من تحميلها من خلال هذه الشاشات بعد المسح على (الباركود)، بحيث يُفتح رابط هذه الإصدارات على الأجهزة الذكية بصيغة (PDF) من ثم يتمكن المستفيد من تصفح محتويات هذه الإصدارات.