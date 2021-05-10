الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر

متابعات الخليج 365 - واس

وصل جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ولي العهد يستقبل أمير قطر:

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



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