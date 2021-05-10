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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10
محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر
متابعات الخليج 365 - واس
وصل جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ولي العهد يستقبل أمير قطر:
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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