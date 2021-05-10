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محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر

متابعات الخليج 365 - واس

وصل جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ولي العهد يستقبل أمير قطر: 

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر - متابعات الخليج 365 محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر - متابعات الخليج 365 محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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