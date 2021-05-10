القبض على 5 مخالفين ارتكبوا 12 جريمة سطو بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 5 يمنيين مخالفين لأنظمة الحدود، ارتكبوا 12 جريمة سطو على محلات تجارية ومستودعات بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا 12 جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي نفسيهما بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية. وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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