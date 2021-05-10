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السعودية | الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ولي العهد السعودي وأمير قطر

ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى المملكة هذا العام، بعد حضوره قمة في يناير/كانون الثاني الماضي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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