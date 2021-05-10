السعودية | الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ولي العهد السعودي وأمير قطر

ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى المملكة هذا العام، بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجي في يناير/كانون الثاني الماضي.