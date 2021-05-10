شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقتحم متجر بصهريج مياه في وادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن، في العقد الخامس من العمر، من أرباب السوابق.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورطه أيضًا في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض، وضبط بحوزته جزءًا من المسروقات، فيما تم استرداد جزء منها بعد بيعها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.