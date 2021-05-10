شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم المصليات النسائية بالمسجد الحرام ٨٥ مرة ليلة ختم القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية عن كامل جاهزيتها لليلة ختم القرآن.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة قامت بعمليات تنظيف في جميع مصليات النساء بالمسجد الحرام على مدار اليوم كما تم تعقيم المصليات (٨٥) مرة في اليوم وتعقيم المرافق (٢٤)مرة في اليوم.

وأضافت أنه تم توزيع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على جميع المصليات النسائية كذلك تكثيف الموظفات على مداخل وممرات المسجد الحرام للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي.