شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في الدمام .. ممشى صحي لأهالي حي الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - طوله ١٢ متر وبه ٨٠٠٠ حجرا من أحجار " المرو"

- له فوائد طبيه متعددة للقلب والجهاز التنفسي والعصبي

نفذت بلدية وسط الدمام "ممشى صحي" في حي الحمراء بمدينة الدمام - هو الممشى الأول من نوعه في الدمام - طوله ١٢ متر وعرضه ٢ متر ، وبه ٨٠٠٠ حجرا من أحجار " المرو" .

يساهم الممشى في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويحسن اداء الجهاز التنفسي، وينظم دقات القلب، ويساعد على الاسترخاء، ويقلل من اضطرابات النوم، ويساهم في موازنة ضغط الدم ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

ونقل "سناب اليوم" تردد الأهالى على الممشى للإستفادة منها "وتقابل مع أحد المترددين عليه والذى قال أنه سمع عن الممشي وفوائده وجاء هو والده المسن من أجل المشي عليه.