شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: مكانة كبيرة لمسلمي باكستان في نفوسنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الجهود المباركة لعلماء جمهورية باكستان، مشيرًا إلى أن لمسلمي باكستان مكانة كبيرة في نفوسنا وهم إخوتنا في الدين وتربطنا بهم علاقات وطيدة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، الشيخ أشرف طاهر رئيس مجلس علماء جمهورية باكستان بمكة المكرمة.

وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على تسخير كافة الإمكانات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من معتمرين وزائرين ومصلين وتهيئة الشعائر والمناسك وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أشاد الشيخ أشرف بالدور الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما, وبالمشاريع التي تهدف إلى التيسير لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.