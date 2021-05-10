شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: التصدي لـ 369 صاروخًا و626 مسيرة حوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تدمير 68 زورقًا مفخخًا وتفكيك 204 ألغام بحرية

• التعامل مع ٩٥١٨٦ مقذوفا

• رصد ٣٠٥٢٧ انتهاكًا لوقف إطلاق النار بالحديدة

أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، التصدي لـ 369 صاروخًا بالستيًا و626 مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأوضح التحالف، تدمير 68 زورقًا مفخخًا، وتفكيك 204 ألغام بحرية، والتصدي لـ ٩٥١٨٦ مقذوفا، مشيرًا إلى أنه رصد ٣٠٥٢٧ انتهاكًا لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد التحالف، على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.