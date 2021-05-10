شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد صور لآثار تدمير مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنشر " اليوم " صور آثار تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاة مطار أبها اليوم.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، قد اعلنت قبل قليل أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران بانجاه مطار ابها الدولي في عمل عدائي ووحشي .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أنه في مساء اليوم الاثنين (١٠ مايو ٢٠٢١م) تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران وبطريقة متعمده وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة .

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار ابها الدولي دون وقوع اي اصابات او اضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين -ولله الحمد- ، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللااخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤوله عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.