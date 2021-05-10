سفينة أمريكية تطلق 30 رصاصة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الإثنين إن سفينة تتبع خفر السواحل أطلقت نحو 30 رصاصة تحذيرية بعدما اقترب 13 قاربا للحرس الثوري الإيراني منها في مضيق هرمز.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، أن الرصاصات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت القوارب السريعة لتصبح على بعد 150 ياردة من ست سفن حربية أمريكية كانت ترافق الغواصة جورجيا المزودة بصواريخ موجهة.



وأضاف كيربي أن سفينة خفر السواحل أطلقت الرصاصات التحذيرية من مدفع آلي عيار 50 مليمترا قبل أن تغادر القوارب الإيرانية.

وهذه الحادثة ليست الأولى هذا العام، ففي إبريل/نيسان الماضي، كشف مسؤولين في البحرية الأمريكية، النقاب عن اقتراب زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفينتين أمريكيتين بشكل خطير واستفزازي في الخليج العربي الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم، إن الحادث ،الذي يعتبر الأول من نوعه هذا العام وقع في 2 أبريل/ نيسان الجاري، وتزامن مع إعلان بدء مفاوضات تجديد الاتفاق النووي في فيينا.

وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية أن زوارق سريعة وسفينة دعم ثنائية الهيكل، اقتربت من سفينتي خفر السواحل خلال قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج العربي.

والعام الماضي، كادت إيران والولايات المتحدة أن تصلا مرتين إلى مواجهة مباشرة بسبب الاستفزازت الإيرانية في الخليج.

ووقعت الحادثتان في يونيو/حزيران 2019 بعدما أسقطت إيران طائرة دون طيار أمريكية فوق مياه الخليج، ثم في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي كان يدير العمليات الخارجية للحرس الثوري، في ضربة أمريكية ببغداد.