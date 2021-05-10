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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير الكويت للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.
الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير الكويت للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر
بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.
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