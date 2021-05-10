شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن أسعار البنزين و95 يسجل 2.23 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10
أما بنزين 95 فسجل 2.23 ريال لكل لتر، والديزل 0.52 والكيروسين 0.70 وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.
أرامكو تعلن أسعار البنزين و95 يسجل 2.23 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، حيث سجل البنزين 91 مبلغ 2.08 ريال لكل لتر.
بنزين 95:
أما بنزين 95 فسجل 2.23 ريال لكل لتر، والديزل 0.52 والكيروسين 0.70 وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.
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