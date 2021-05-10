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أرامكو تعلن أسعار البنزين و95 يسجل 2.23 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

أرامكو تعلن أسعار البنزين و95 يسجل 2.23 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، حيث سجل البنزين 91 مبلغ 2.08 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 

أما بنزين 95 فسجل 2.23 ريال لكل لتر، والديزل 0.52 والكيروسين 0.70 وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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