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تعقيم المصليات النسائية بالمسجد الحرام 85 مرة ليلة ختم القرآن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

تعقيم المصليات النسائية بالمسجد الحرام 85 مرة ليلة ختم القرآن

تكثيف الموظفات على المداخل والممرات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية، ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، عن كامل جاهزيتها لليلة ختم القرآن.

تنظيف وتعقيم: 

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة قامت بعمليات تنظيف في جميع مصليات النساء بالمسجد الحرام على مدار اليوم، كما تم تعقيم المصليات (85) مرة في اليوم وتعقيم المرافق 24 مرة في اليوم.

تعقيم المصليات النسائية بالمسجد الحرام 85 مرة ليلة ختم القرآن - متابعات الخليج 365

70 ألف عبوة ماء زمزم: 

وأضافت الدعدي أنه تم توزيع 70 ألف عبوة ماء زمزم على جميع المصليات النسائية، كذلك تكثيف الموظفات على مداخل وممرات المسجد الحرام للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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