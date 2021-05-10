الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

الصحة: لنجعله عيدًا سعيدًا بـ 4 إجراءات احترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، للتعاون وعدم التهاون والتقيد بالإجراءات الاحترازية في عيد الفطر المبارك.

إجراءات احترازية:

وشدد العبدالعالي، في تغريدة له عبر تويتر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي:

– الكمامة والمسافة الآمنة.

– عدم تنظيم أو حضور تجمعات مخالفة، لا تجامل على حساب صحتك.

– عدم المصافحة.

– الحفاظ على صحة كبار السن.

وتابع: لنجعله عيدًا سعيدًا بدون التسبب في أي ضرر على الأقارب والمجتمع، كل عام وأنتم بصحة وعافية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (986) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل (1076) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (410,816) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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