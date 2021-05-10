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الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها.

كفارة العاجز عن الصيام: 

وقال الفوزان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن كفارة العاجز عن الصيام يدفع عن رمضان كله 45 كيلو من الطعام سواء لمسكين واحد أو لأسرة فكله سواء.

وتابع أنه لو زاد عليها فهذا مستحب.

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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