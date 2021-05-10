الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها.

كفارة العاجز عن الصيام:

وقال الفوزان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن كفارة العاجز عن الصيام يدفع عن رمضان كله 45 كيلو من الطعام سواء لمسكين واحد أو لأسرة فكله سواء.

وتابع أنه لو زاد عليها فهذا مستحب.



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