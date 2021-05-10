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شكرا لقرائتكم الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10
الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها.
كفارة العاجز عن الصيام:
وقال الفوزان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن كفارة العاجز عن الصيام يدفع عن رمضان كله 45 كيلو من الطعام سواء لمسكين واحد أو لأسرة فكله سواء.
وتابع أنه لو زاد عليها فهذا مستحب.
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