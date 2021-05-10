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التحالف يدمر زورقًا مفخخًا أطلقته الميليشيا جنوب البحر الأحمر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

التحالف يدمر زورقًا مفخخًا أطلقته الميليشيا جنوب البحر الأحمر

تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا بجنوب البحر الأحمر.

تدمير زورق: 

وأكد التحالف أنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقال: إن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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