شكرا لقرائتكم التحالف يدمر زورقًا مفخخًا أطلقته الميليشيا جنوب البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10
وقال: إن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.
التحالف يدمر زورقًا مفخخًا أطلقته الميليشيا جنوب البحر الأحمر
تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا بجنوب البحر الأحمر.
تدمير زورق:
وأكد التحالف أنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وقال: إن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.
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