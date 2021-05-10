نائب أمير الرياض لـ محمد بن سلمان: مواساتكم خففت مصابي بفقد والدتي 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض برقية شكر وامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعزيته ومواساته في وفاة والدته -رحمها الله-.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن: سيدي يسرني أن أرفع لسموكم الكريم جزيل الشكر ووافر الامتنان على تعزيتكم ومواساتكم في مصابي الجلل.

وأضاف سموه: أن تعزيتكم ومواساتكم الكريمة ومشاركتي مصابي كان لها أبلغ الأثر في نفسي، وفي تخفيف مصابي بفقد والدتي – رحمها الله-، وهو امتداد لوقوفكم سيدي بجانبي ودعمكم الدائم.

وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وألا يريهما مكروهًا، ويديم عليهما عزه ونصره، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.

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