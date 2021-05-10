قبل السفر ماذا يحتاج السعوديون معرفته لسفر آمن في ظل جائحة كورونا؟

لم يبق سوى أسبوع واحد على استئناف السفر الدولي للسعوديين بعد حظره خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا العالمية، يجب على المسافرين السعوديين الإحاطة بجميع الأساسيات اللازمة قبل مغادرة البلاد، للسفر بأمان، ومن أجل ذلك وخلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد للهيئة العامة للطيران المدني ومجلس التأمين الصحي التعاوني توضيح تعليمات جديدة ووثائق تأمين سفر محدثة لجميع السعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج بعد الإعلان عن الفئات الأربع المسموح لها بالسفر للخارج في وقت سابق من الشهر الجاري

إجراءات السفر الجديدة للسعوديين للخارج

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروزة، إجراءات السفرالجديدة للمواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وشحن ونقل واستلام اللقاحات في مطارات المملكة، حيث قال الروزة: “بعد أسبوع ، ستشهد مطاراتنا استئناف الرحلات الجوية للمواطنين ابتداء من الساعة الواحدة صباحًا. وندعو الجميع إلى اتباع الإجراءات الوقائية الصحية المحددة بدقة لتحقيق رحلة آمنة تمامًا”، وأضاف: أن “الهيئة ستعمل على تحديث تعليمات السلامة الخاصة بها. وتشمل الإجراءات الجديدة المتعلقة بسفر السعوديين للخارج والفئات المسموح لها ما يلي:

لن يُسمح للمسافرين بدخول المطارات أو الطائرات دون إظهار حالتهم الصحية من خلال تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة المعتمد من الحكومة .

يُسمح بالسفر للذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

يُسمح بالسفر للذين أكملوا أسبوعين منذ تلقي اللقاح الأول.

يُسمح بالسفر للذين تم شفائهم ومضى على ذلك مدة لا تقل عن ستة أشهر منذ الإصابة.

يُسمح للأطفال بالسفر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين حصلوا على تأمين سفر من قبل البنك المركزي .

وشدد الروزة على أن المسافرين يجب أن يتبعوا الاحتياطات الصحية في بلد المقصد لتجنب أي مشاكل.

وثيقة تأمين السفر

وكشف المتحدث باسم مجلس التأمين الصحي التعاوني، عثمان القصبي، أن وثيقة تأمين السفر الجديدة ستشمل مزايا منها:

تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد -19 .

الوثيقة إلزامية لمن هم دون سن 18 عامًا ويرغبون في السفر للخارج.

يغطي تأمين السفر، الذي مدة صلاحيته ستكون 30 يومًا فقط، النفقات الطبية الطارئة المتعلقة بـ COVID-19 مثل غرف الطوارئ والرعاية العاجلة والنقل.

يغطي تأمين السفر تكاليف الإقامة المتعلقة بالحجر الصحي والإخلاء الطبي والقضايا المتعلقة بإلغاء الرحلات الجوية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأوضح القصبي أن تلك المزايا تمت إضافتها إلى مزايا تأمين السفر الموجودة بالفعل، وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تحالف مؤلف من 12 شركة ليحصل الناس منها على تأمين سفر، وتم اختيار شركة التعاونية للتأمين لقيادة هذا التحالف.