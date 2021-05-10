شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العيسى يكشف عن الفرق بين الروح والنفس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، العلاقة بين الروح والنفس.

وقال محمد العيسى خلال حواره ببرنامج " بالتي هي أحسن " : " الروح تختلف عن النفس لأنها هي الحياة التي تعد هبة من الخالق للإنسان ليحيا بها وهي الروح البشرية "، لافتا: " الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من هذه الحياة ما تناسبه كبشر".

ولفت:"الروح هي الحياة بينما النفس هي الإرادة والمشاعر والغرائز، فالنفس مرتبطة بالروح والروح لا ترتبط بالنفس لأن الروح تهب النفس الحياة بأمر الله وليس العكس".

وأوضح:"الروح تتأثر في وصفها لما تفعله النفس فيقال روح طيبة وروح خبيثة"، كما شبه العلاقة بين الروح والنفس بالمركبة، قائلا:"المركبة هي جسد الإنسان وآلية التشغيل هي الروح والمحرك لهذه المركبة هي النفس".