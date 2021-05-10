شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طبيب يوناني يكشف عن تجربته بالعمل في المملكة والحلويات المفضلة له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف طبيب العلاج الطبيعي والتأهيل اليوناني، أثانيسيوس كاراسيريديس، عن تجربته بالعمل في المملكة.

وقال أثانيسيوس كاراسيريديس خلال لقائه في برنامج "تجربة فريدة" المذاع على قناة "SBC"، إنه عندما بحث عن المملكة على شبكة الإنترنت قبل قدومه إليها اكتشف أن الرياض مدينة ملائمة للأطفال وكان ذلك هو انطباعه الأول.

ولفت إلى أن هناك الكثير من ساحات اللعب في كل مركز تجاري وحتى في الخارج إن كان الطقس يسمح بذلك، مشيرا إلى أنه عندما بحث عن الأطعمة المحلية قبل قدومه كانت "الكبسة" أول شيء اكتشفه.

وأوضح أنها لذيذة وجميلة، مبينا أن الحلوى المفضلة والخاصة لديه هي "المعمول" و"الكليجة".