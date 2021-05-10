تورط 4 مواطنين في إطلاق نار وترويج الواقعة قبل ضبطهم في القصيم

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على 4 مواطنين لإطلاقهم النار ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإطلاقهم النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم سلاحان ناريان من نوع رشاش ومسدس وطلقات نارية، وسلاح أبيض، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومسكر، ومبلغ (28.500) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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