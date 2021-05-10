صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر ، لإطلاقهم النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه ضبط بحوزتهم سلاحين ناريين من نوع رشاش ومسدس وطلقات نارية، وسلاح أبيض، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومسكر، ومبلغ (28,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 4 نشروا مقاطع توثق إطلاقهم للنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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