اخبار السعوديه

شرطة الشرقية: ممنوع التجمع بالعيد.. ولا تهاون مع مخالفي الاحترازات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - النقيب الدريهم: نتعاون مع الجهات المعنية..

أكدت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، أنها لن تتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما دعت لعدم التجمعات خلال أيام العيد.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، خلال حواره مع «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»، إن الجهات الأمنية تتكاتف مع الجهات المعنية للعمل بجدية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الحكومية المعنية سعت كثيرًا في صد هذه الجائحة، لكن يتبقى اهتمام المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها وعدم التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

اقرأ أيضًا:

اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية المصري يبحثان «مستجدات إقليمية»

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا