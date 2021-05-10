شرطة الشرقية: ممنوع التجمع بالعيد.. ولا تهاون مع مخالفي الاحترازات

أكدت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، أنها لن تتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما دعت لعدم التجمعات خلال أيام العيد.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، خلال حواره مع «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»، إن الجهات الأمنية تتكاتف مع الجهات المعنية للعمل بجدية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الحكومية المعنية سعت كثيرًا في صد هذه الجائحة، لكن يتبقى اهتمام المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها وعدم التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

فيديو | شرطة الشرقية لـ #نشرة_النهار: لن نتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية وندعو إلى عدم التجمعات خلال أيام العيد#الإخبارية pic.twitter.com/jwHde7GMKb — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 10, 2021

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