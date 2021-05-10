أمير قطر في طريقه للسعودية.. الزيارة الرسمية تلبية لدعوة خادم الحرمين

يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة، لعقد مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: «سمو أمير البلاد المفدى يتوجه مساء اليوم إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، يجري خلالها مباحثات مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين».