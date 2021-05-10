قيادة التحالف: إجراءات عملياتية لمواجهة مصادر التهديد وحماية المدنيين

جددت قوات تحالف دعم الشرعية، التذكير بأنها تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك بعد اعتراضها طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، أطلقت باتجاه مطار أبها.

وقالت قوات التحالف: «محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

اقرأ أيضًا:

اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها