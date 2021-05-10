بالفيديو.. نائب وزير الحج والعمرة يوضح أسباب نجاح موسم العمرة

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن نجاح موسم العمرة جاء بسبب التناغم والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأضاف المشاط، خلال حواره لـ«نشرة النهار» عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن جميع الجهات وقفت وقفة دقيقة في تنفيذ الخطط خلال رمضان من خلال الاستعداد المسبق والتكامل والتنسيق بينهم.

وأشار إلى أن نقاط الفرز ساهمت في المزيد من التنظيم في موسم العمرة، مؤكدًا أن تطبيق «اعتمرنا» قادر على مقاومة الضغط التقني.



فيديو | نائب وزير الحج والعمرة لـ #نشرة_النهار: تطبيق "اعتمرنا" قادر على مقاومة الضغط التقني#الإخبارية pic.twitter.com/hfgk2NQTPB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2021

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة لـ #نشرة_النهار: نقاط الفرز ساهمت في المزيد من التنظيم في موسم العمرة #الإخبارية pic.twitter.com/tLAbbO4osV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2021

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة لـ #نشرة_النهار: نجاح موسم العمرة هو بسبب التناغم والتنسيق مع الجهات الحكومية#الإخبارية pic.twitter.com/e02ewiOAdd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2021

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