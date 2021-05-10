وقاية تحدث البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة

وأوضحت "وقاية" أنه على جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، أو لم يمض عليهم 14 يوماً من استكمال تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ) المطبقة في المملكة، والالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي للمدة المعتمدة (7 أيام)، مع إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليوم الأول واليوم السابع من الوصول، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأمين صحي ساري المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة قبل القدوم، وذلك للفئات الموضحة في البروتوكول الصحي الخاص بذلك و المنشور على الموقع الالكتروني لـ "وقاية"، ويتسثنى من ذلك القادمون من الخارج من المقيمين في المملكة الذين تظهر حالتهم "محصن" في تطبيق توكلنا.
وأعلنت "وقاية" في بيان لها اليوم أنه لن يُطبق الحجر الصحي على المحصنين من المقيمين و الزائرين القادمين إلى المملكة من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة، ويشترط عليهم تقديم شهادة فحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ 20/ 5/ 2021 .
ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الصفحة المخصصة بالموقع الالكتروني لـ"وقاية" على الرابط:
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/travel-measure-arrivals
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