دوت الخليج ترصد أسعار الرحلات الدولية بعد رفع تعليق سفر المواطنين

مع رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والذي يبدأ العمل به الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، رصدت «دوت الخليج» أسعار الرحلات الدولية، وذلك من مطاري الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، وذلك لعدد من العواصم العالمية. وشملت الأسعار الرحلات (ذهاب وعودة) من تاريخ 19 مايو إلى 26 مايو. ويمكن الإطلاع عليها من خلال الجداول المرفقة مع هذا التقرير.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، للفئات التالية:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح «كوفيد-19» كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر. وأوضح المصدر، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي. وحث المصدر المسافرين على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.