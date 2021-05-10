القبض على 5 مخالفين يمنيين ارتكبوا 12 جريمة سطو

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على "5" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا "12" جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية.
وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
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