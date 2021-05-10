هل يجوز إخراج زكاة الفطر للسائق والعاملة المنزلية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، المستحقين مصارف إنفاق زكاة الفطر، مشيرًا إلى أنها تعطى للفقراء والمساكين.

مصارف زكاة الفطر

وحول حكم إخراج الزكاة للعاملة المنزلية أو السائق الأجنبي قال الشيخ الخثلان إن الأمر يتعلق بحالته المادية فمن غلب عليه الظن أنه فقير أو مسكين يعطى من الزكاة بغض النظر عن جنسيته.

وأضاف أن ضابط الفقر هو من لا يجد شيئًا أو يجد دون نصف الكفاية، مشيرًا إلى أن المسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثر دون تمام الكفاية.

وأشار إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي الزكاة لمن يقبلها.

زكاة الفطر عبر منصة تبرع

وفي وقت سابق كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إدراج فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرّع” التي تعد واجهة معتمدة رسميًا للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.

ويتيح هذا الخيار دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكرًا الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعًا من قبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتمكن منصة “تبرّع” مستخدميها عبر خيار “زكاة الفطر” من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم استخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.

وتأتي إضافة هذا الخيار للمنصة بهدف تيسير إخراج الزكاة ونشر بهجة العيد لدى جميع أفراد المجتمع وفئاته، ضمن أحد التصنيفات في منصة “تبرّع” الذي يحتوي إلى جانب ذلك “الصدقة، والكفارة”.

يذكر أنه منذ إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات تجاوز إجمالي المتبرعين فيها سقف 330 ألف متبرع.

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