منظمة التعاون الإسلامي تجدد تضامنها مع إجراءات السعودية لحماية أمنها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة (مفخخة)، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

التعاون الإسلامي تشيد بيقظة قوات التحالف

وأشاد معاليه في بيان اليوم , بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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