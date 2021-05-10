السفارة في أستراليا: السفر يقتصر على الحالات الاستثنائية والحجر 15 يومًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في كانبرا أن السفر إلى أستراليا يقتصر على الحالات الاستثنائية ويتطلب الحصول على تصريح دخول من السلطات المختصة.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها على “تويتر” إن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية المعمول بها في أستراليا حاليًا لمكافحة انتشار جائحة وباء كورونا المستجد كوفيد-19 ، كما ينطبق ذلك على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات أسترالية سارية الصلاحية.

تأشيرة زيارة أستراليا

وأوضحت السفارة أنه عند الرغبة بالحصول على تصريح الدخول إلى أستراليا يمكن التقديم على وزارة الداخلية الأسترالية من خلال الرابط التالي هنا

وكشفت أنه يتم إلزام القادمين إلى أستراليا بالحجر الصحي في فنادق محددة لمدة 15 يومًا على حسابهم الخاص بغض النظر عن حصول الشخص على لقاح ضد فيروس كورونا.

رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب دخول قرار رفع تعليق سفر المواطنين للخارج اعتبارًا من يوم الخامس من شهر شوال المقبل وفق الضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية للفئات التالية:

أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.



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