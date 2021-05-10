شكرا لمتابعة خبر عن "سفارة المملكة في روسيا" توجه تنبيه للمواطنين قبل رفع تعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت سفارة المملكة في موسكو بأن سلطات روسيا لم تسمح حتى الآن بدخول المواطنين الأجانب ومن ضمنهم مواطني السعودية

وقالت السفارة في بيان اليوم الاثنين تزامناً مع رفع تعليق سفر المواطنين الذي يدخل حيز التنفيذ بعد عيد الفطر، إنها سوف تقوم بالتنويه فور رفع تعليق من الجهات الرسمية الروسية.

يأتي ذلك تزامناً مع رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.