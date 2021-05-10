شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الحج والعمرة " : تطبيق اعتمرنا قادر على مقاومة الضغط التقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" قادرعلى مقاومة الضغط التقني.

وقال خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "في تنسيق كبير بينا وبين هيئة البيانات على توفيرالخدمات من خلال توكلنا واعتمرنا للمساعدة في تخفيض الضغط عن التطبيقين، ومن بداية رمضان بدأ الضغط التقني يخف".

وأضاف: "مع مرور الوقت ودخولنا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان معظم الأماكن اكتملت لذا يحاول الشخص الدخول أكثر من مرة لايجاد التصريح وكثرة المحاولات تزيد من الضغط التقني على التطبيقات إلا أن ذلك محسوب وسنعمل على تطويع التقنية مستقبلاُ".