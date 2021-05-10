شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحج والعمرة تكشف عن سر نجاح موسم العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن نجاح موسم العمرة هو بسبب التناغم والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأوضح عبدالفتاح مشاط خلال حواره مع قناة الإخبارية أن جميع الجهات وقفت وقفة دقيقة في تنفيذ الخطط خلال موسم رمضان من خلال الاستعداد المسبق والتكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية في الأوقات الحرجة.

وأشار إلى أن الجميع يعمل كنسيج واحد ويساند بعضه، مضيفا:" عندما نعمل مع الجهات التنظيمية نشارك معهم جميع الأعمال بما فيها المخاطر".

وأبان أن شهر رمضان يعد أحد المواسم التي يقبل فيها الكثير إلى المسجد الحرام، لافتا:"يتم توفير التصاريح من خلال الفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية".