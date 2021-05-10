شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الوجهات التي ستصل إليها الخطوط السعودية بعد فتح الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت شركة الخطوط السعودية أنها مستعدة لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة محلية ودولية منها 43 وجهة دولية بدءا من 17 مايو الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على تشغيل عشرات الرحلات لشبكة الخطوط السعودية باستثناء ما يتم اتخاذه من تعليق الرحلات من قبل بلد الوصول.

وأوضحت أن طائراتها تخضع للتعقيم بشكل دوري وآلي عبر جهاز يوبي سي للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى التعقيم اليدوي.