شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم الاثنين، بدء السحب الركامية الرعدية تتكون خاصة في محافظة الطائف، فيما من المتوقع هطول أمطار قد تكون غزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على مرتفعات منطقة الباحة ومرتفعات منطقة عسير.

وأوضح تقرير لقناة "الإخبارية" من المركز الوطني للأرصاد، أن غزارة الأمطار في مكة تشهد سقوط حبات البرد، بينما من المتوقع ظهور تشكيلات من السحب يتخللها بعض الركامية الرعدية على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة، ولكن يغلب عليها الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية وبعض العواصف الرملية المحلية في نطاق ضيق.

وأشار إلى أنه كذلك الحال على بعض أجزاء منطقة حائل وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على السواحل الشرقية والغربية، ورياح شمالية وشمالية غربية على طول الشريط الساحلي من البحر الأحمر.