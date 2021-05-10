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الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال في احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية المقدم محمد الحمادي أن استخدام الأطفال للألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة على سلامتهم وعلى السلامة العامة في المنازل أو الاستراحات والأماكن العامة والمنشآت.

وأهاب بأولياء الأمور ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخاصة أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، متمنيا السلامة للجميع.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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