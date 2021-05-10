شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد الشيخ «العيسى» على إن من صور العذاب اختلاف الأضلاع في القبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، اليوم الاثنين، على مسألة إن من صور العذاب اختلاف الأضلاع في القبر.

وقال الشيخ محمد العيسى، خلال مشاركته في برنامج "بالتي هي أحسن" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أن الروح لا تموت أبدا وهي باقية ولكنها تنتقل إلى عالم البرزخ ثم إلى الآخرة، ولكن لا بأس أن يعبر عن مفارقتها للدنيا وللجسد بالموت، بينما "كل نفس ذائقة الموت".

وعلق "العيسى"، على ما يخص بعذاب القبر ونعيمه، قائلًا أنه في البرزخ يكون النعيم والعذاب على الروح فقط وليس الجسد، لأن الجسد يفنى، ولكن الجسد يُبعث من جديد في النشأة الآخرة وهذا في يوم القيامة ولا ندري كيف يكون تكوينه بينما أصل صورة الوجه يبقى.

وأشار الدكتور "العيسى" إلى أن اختلاف الأضلاع في القبر هو شعور روحي بذلك لأن الروح تستصحب الجسد وكأنه من العذاب ضاق عليه ما كان في البرزخ واختلفت أضلاعه.