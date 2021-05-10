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بالفيديو..الشيخ الزامل يوضح حكم المراهنة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، اليوم الاثنين، حكم المراهنة، مثل قول "إن غلبتني أعطيك كذا وإن غلبتك تعطيني كذا".

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إن المراهنة في هذه الحالة لاتجوز مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

وأضاف : وإنما إذا كان ذلك فيه مصلحة شرعية له وهو وصاحبه يشجعان بعضهم الآخر، فهذا يجوز في هذه الحالة، والله أعلم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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