شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ الزامل يوضح حكم المراهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، اليوم الاثنين، حكم المراهنة، مثل قول "إن غلبتني أعطيك كذا وإن غلبتك تعطيني كذا".

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إن المراهنة في هذه الحالة لاتجوز مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

وأضاف : وإنما إذا كان ذلك فيه مصلحة شرعية له وهو وصاحبه يشجعان بعضهم الآخر، فهذا يجوز في هذه الحالة، والله أعلم.