شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ الزامل يوضح حكم المراهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح مدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، اليوم الاثنين، حكم المراهنة، مثل قول "إن غلبتني أعطيك كذا وإن غلبتك تعطيني كذا".
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " إن المراهنة في هذه الحالة لاتجوز مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".
وأضاف : وإنما إذا كان ذلك فيه مصلحة شرعية له وهو وصاحبه يشجعان بعضهم الآخر، فهذا يجوز في هذه الحالة، والله أعلم.