شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب يوناني يروي تجربته الفريدة في العيش بالمملكة منذ 9 أعوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف اليوناني أثانيسيوس كاراسيريديس، طبيب تأهيل وعلاج طبيعي عمل في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية منذ عام 2012، عن قصة تجربته الفريدة في المملكة.

وقال الطبيب اليوناني، خلال تقرير تلفزيوني مع قناة "SBC"، أنه يقيم في الرياض منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات وشهرين، مضيفًا: "جئت إلى هنا للحصول على فرصة عمل أفضل".

وأضاف طبيب التأهيل اليوناني: " عندما قمت بالبحث عن الأطعمة المحلية السعودية قبل القدوم اكتشفت أن أول شي ستجده "الكبسة" وهي لذيذة وجميلة، والحلوى المفضلة والخاصة لدي هي (الكليجة) "، لافتًا إلى أنه علم أن الرياض مدينة مناسبة للأطفال حيث بها العديد من ساحات اللعب في كل مركز تجاري.