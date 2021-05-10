شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر على أخذ اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، كافّة خطباء المملكة بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر هذا العام1442هـ على أخذ لقاح فيروس كورونا وبيان أنه الطريق الأكثر تأثيراً لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلين متراصين محصنين.

‏وشمل التوجيه، التأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت وخاصة في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أياً من أحبابنا.

‏ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية استناداً إلى ما ورد لمقام الوزارة من برقية وزير الصحة ذات الرقم ( 1763099) المؤرخة في 23/ 9 /1442هـ المتضمنة رغبة وزارة الصحة في حث الناس في خطبة عيد الفطر لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية منه.